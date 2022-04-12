台南本周六將舉辦K pop線上演唱會。（台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真）

台南市長黃偉哲開箱fromis_9當天將演出。（曹婷婷攝）

台南市16日首創跨國線上演唱會「台南世界KPOP線上演唱會」，市長黃偉哲今天開箱演唱會名單，由韓國人氣偶像車銀優擔綱主持人，演出陣容包括當紅大勢男團THE BOYZ、女團fromis_9 ，黃偉哲說，近來不少實體演唱會紛傳參加民眾確診，疫情嚴峻時刻，歡迎大家欣賞不用人擠人的線上演唱會。

由於近來本土疫情升溫，不少實體演唱會活動，包括台灣祭、張惠妹演唱會都傳出民眾確診，台南首創線上演唱會，還因此被形容未卜先知！

黃偉哲說，倒也不是未卜先知把演唱會改成線上，而是在台灣疫情升溫之前，世界各國包括韓國、新加坡、美國等地疫情早就升溫了，所以，也一直思考怎麼樣在疫情升溫前提下，台南的國際行銷不能中斷，這場演唱會特色是以歌曲帶入影片，呈現台南風土人情、觀光景點等特色，藉由韓星偶像魅力，將台南行銷到國際。

他說，現在許多家長、民眾對於參加室內實體演唱會，必須跟人家摩肩擦踵，是有一點遲疑的，大家心裡面都難免害怕，因此，台南市首創台灣第1個世界的KPOP的線上演唱會，而且除了一般演唱會，也融入台南元素，可以說是非常具有台南味、台灣味的演唱會。

「台南世界KPOP線上演唱會」16日將在TAINANYOUNG YouTube頻道首播，請來有「臉蛋天才」稱號的韓國人氣男星車銀優擔任主持人，車銀優曾在2019年來台南參與跨年演唱會，深受歌迷喜愛，這2年在韓國演藝圈大放異彩，不少粉絲到黃偉哲臉書留言，希望能再次邀請來台，今天名單一公布，網友大讚「謝謝臉蛋天才偉哲市長及英明團隊」、「希望等疫情好轉，邀THE BOYZ來台南玩」。

THE BOYZ在今年初拿下韓國男團品牌排行榜第4名，且多次獲得韓國音樂獎項；fromis_9則是9位來自「偶像學校」女孩，被譽為高顏值女團，是BTS母公司旗下唯一女團，作品經常上音樂節目榜單，是韓國極具潛力新興女團。