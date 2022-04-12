嘉鋼(2067)第一季營收2.69億元，年增11.6％，是2018年第四季以來新高，嘉鋼副董事長曹恆健指出，去年第二季後訂單已經恢復過往水準，目前在手訂單約3億元，訂單能見度到第四季，全年希望回到11億元，以年增1成為目標，明年營收挑戰歷史新高。

嘉鋼主要從事油壓零件鑄件、產業機械鑄件、農機零件鑄件及汽機車零件鑄件，目前產能處於滿載，由於原物料上漲，公司今年4月開始調漲產品售價1到2成，5月起陸續發酵，能見度已經到今年第四季。

目前有台灣、太倉、鹽城廠，台灣與大陸產能比重60％及40％，目前總產能2萬多噸，其中台灣廠約1.4萬，預計2023年鹽城廠年產能可達3萬噸，屆時總產能可達到4萬噸以上，希望未來3年大陸營收比重將超越台灣。

鹽城廠2019年合資成立，併購置廠房及土地，同年昱美克加工廠遷廠進駐，去年底鑄造新廠落成，目前已經陸續進行客戶送樣認證與小量試產，今年可全產能運轉。

太倉廠產能將搬遷至鹽城廠，太倉廠2019年8月停工待出售，預計今年底與政府簽約，拆遷補償費最快今年底入帳；唐山廠2019年8月停產，也規畫搬遷至鹽城廠，今年預計可認列出售利益。

嘉鋼去年每股虧損0.24元，主要去年第四季認列子公司中佑精密研發費用3000多萬元，今年第一季持續認列及唐山廠折舊攤提費用，預估單季小幅虧損，第二季起將可轉虧為盈。