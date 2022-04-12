12日縣長王惠美在縣府一樓抽出幸運兒，其中一名幸運得主僅在家樂福消費748元，就抽到百萬青年宅，羨煞所有人。(吳建輝攝)

彰化縣政府為了吸引民眾在彰化消費、觀光，祭出「花在彰化，好禮一把抓」振興活動，有機會獲得價值百萬青年宅與電動機車，活動從去年10月推出至今，登錄已經累積88億元，12日縣長王惠美在縣府一樓抽出幸運兒，其中一名幸運得主僅在家樂福消費748元，就抽到百萬青年宅，羨煞所有人。

王惠美表示，「花在彰化，好禮一把抓」振興活動從登場後，買氣強強滾，登錄消費金額突破88億，因為突破加碼的60億門檻，因此加碼61獎項，今天一共抽出2間百萬青年宅，還有30台電動機車，以及6050個現金獎項。

王惠美說，其中抽到青年宅來自彰化市的葉小姐，只在餐飲店花了2000多元就換得百萬住宅，另外一個柯小姐更厲害，在家樂福賣場花了700多元就到，非常幸運，不過沒有抽到獎的民眾也不要失望，今年7月還會有第三次抽獎，會再加碼1台電動車，歡迎所有鄉親再接再厲，在彰化消費花好花滿。

王惠美強調，若登錄累積金額突破120億元的話，會再持續加碼，呼籲所有鄉親繼續消費，彰化有許多好吃、好玩的地方，也拜託民眾資料上傳時務必清晰，否則需要再次人工確認增加作業時間，也謝謝各大商圈、店家、觀光工廠等一起加碼，讓大家能夠把錢留在彰化。

彰化縣政府第３次摸彩時間，只要在７月７日23點59分59秒前，將6月30日前的消費收據上傳登錄，就可以參加第三次抽獎，縣府也提醒民眾，得主會在2天內收到中獎簡訊，民眾也可以上網查詢中獎名單，也請中獎的民眾在30天內把登錄會員身分證、發票、收據、存摺傳到系統，以盡快將獎項撥出。