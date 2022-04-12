為抵禦高漲的通膨率，美國聯準會（Fed）5月預期升息2碼（1碼是0.25個百分點），升息時程與幅度全部加快，面對連續升息期間，從歷史經驗來看，美股高股息成長股票表現值得期待，無論長期資本利得或年化總報酬均優於大盤S&P500，這次表現也更亮眼，有利布局高股息類型基金。

M&G投資多重資產投資總監Michael Dyer表示，具備股利長期成長的公司，在升息期間往往表現更優於股市大盤指數。根據M&G投資統計2015年12月至2018年6月升息循環期間，美國高股息成長股年化總報酬率達46.4％，優於S&P 500指數的43.5％，2004年至2006年升息期間，美國高股息股票年化總報酬也超過32％。

統計過去十年連續繳出股息成長的美國企業高達347家，相較於加拿大、歐洲地區僅不到百家企業，美國公司不僅企業獲利強勁，更能體現股息增長實力。Michael Dyer指出，投資這些長期具備股利成長的公司，不管是資本利得或總報酬，都優於美國S&P500指數大盤。

過去幾年全球或美國企業著重成長更甚配息，隨著目前市場風向從成長型股轉向價值型股，預期高股息成長股票未來表現跟著水漲船高。Michael Dyer認為，以基金角度來看，建議布局高股息類型基金，除符合高股息條件，更重要的是選擇股息有長期穩定成長的個股，常見產業配置包括科技業、消費者趨勢相關、醫療服務等具潛力產業，受惠美國經濟復甦、長期股息成長趨勢標的。