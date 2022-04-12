新興當地債受惠於拉丁美洲國家已積極升息的高利差優勢，以及新興亞洲國家疫後解封的經濟復甦商機，根據歷史經驗，美元通常在聯準會（Fed）首次升息後見頂，基於分散資產的考量，可留意新興當地債具轉機題材，留意高收債評價面調整，掌握高債息、便宜匯價投資機會。

富蘭克林證券投顧表示，近期這波市場修正中，高收益債殖利率升至6.5％左右，目前6％以上的水準，高於史坦普500指數的盈利率，但高收益債的波動度僅有股票的一半。就基本面而言，企業調升價格幅度高於投入成本漲幅，拉升利潤率約2～3％，目前不論就利息保障倍數、淨槓桿比、利潤率及現金／債務比，都顯示企業基本面非常強勁。

基本面維持強勁且評價面大幅改善下，有利高收債違約率維持於歷史低檔約1％左右，隨市場積極消化緊縮政策預期、高收債利差一度擴大至400點以上後迅速收斂，加上資金續流入，預期尋求收益機會的資金，可望持續回流至高收益債市。

富蘭克林證券投顧指出，Fed展現鷹派態度以對抗高通膨，引發市場對美國公債殖利率曲線倒掛、預警經濟將衰退的恐慌。歷史經驗顯示，曲線倒掛到經濟衰退約費時6～24個月，不過殖利率目前受Fed量化寬鬆所壓抑，以此做為經濟衰退的預測能力已降低，後續仍要看Fed緊縮的速度和幅度而定。策略上因美國和全球景氣動能仍穩健，利差型債券表現仍可期待。

新興市場美元債因俄烏事件影響，導致利差高於美元高收益公司債的不尋常現象，再考量商品出口國資產機會，新興市場債應能有反彈機會，若顧及美國公債殖利率上揚的排擠，建議靠攏於低存續期間，或搭配放空美國公債操作的債券基金。