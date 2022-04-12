蔡英文總統今天上午以視訊方式接見「台瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」。（總統府提供）

蔡英文總統今天上午以視訊方式接見「台瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」， 不過正在官邸居家隔離的她，卻戴口罩與訪賓進行視訊，讓不少網友質疑「自己一個人在家也戴口罩？」對此，總統府解答，這是刻意戴著與訪賓一樣的口罩。

蔡英文總統在連假期間與家人在官邸聚餐，有家人事後確診，蔡英文也因此被要求居家隔離。今天上午她以視訊方式接見訪團，總統府釋出的照片中，蔡英文全程戴著口罩與訪賓視訊，讓網友質疑，「總統自己一個人在家也要戴口罩？這個防疫措施也太超過了！」

蔡英文總統今天上午以視訊方式接見「台瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」。（總統府提供）

對此，總統府解答，總統是刻意戴著與訪團一樣的客製化口罩，很多訪團都會客製化自己的口罩，總統也樂意配合。

據了解，這款口罩是外交部幫訪團和總統準備的同一款式口罩，也是歐盟認證高防護N95等級醫用外科手術口罩「DPPE-95」耳掛式口罩，簡介中指出，這是市場上公認最好呼吸的N95等級雙認證（歐盟及衛福部）口罩，經國際認證單位SGS檢測報告顯示，這跟市售一般(FFP1)口罩一樣好呼吸且更舒適，適合需長期配戴者使用，不僅是對抗omicron利器，多國更立法強制民眾在大眾運輸及採買必須配戴。