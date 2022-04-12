資深藝人澎恰恰去年和女星佩真合作直播賣泡菜，並向對方借款46萬，澎恰恰至今還沒還，佩真近期因買透天新房，而向澎恰恰喊話趕快還錢，還打折算澎恰恰40萬就好，對此，負責協商澎恰恰債務的好友兼金主林秉文今（12日）則向媒體透露，沒有要理佩真，並表示：「找媒體放話沒用」。

佩真近期積極經營直播帶貨事業，她昨則向媒體透露，已在去年底購入5層樓的透天厝，總價2021萬，跟銀行貸款1500萬，佩真也因為經濟壓力而向澎恰恰喊話，希望他可以趕快還清46萬債務，佩真還打折去零頭，算澎恰恰40萬就好，佩真希望澎恰恰還錢，來減輕自己的房貸和育兒壓力，對此，澎恰恰經紀人昨則表示：「規畫依澎哥的收入分批還給她。」

面對佩真上火線討錢，根據《三立新聞網》報導，負責協商澎恰恰債務的好友兼金主林秉文則表示，佩真當初沒有來協商，還錯過他們給的兩次時間，所以已不打算理佩真，林秉文表示，有來協商找他的，他們才會按照進度還錢，「找媒體放話沒用」。

澎恰恰日前出席與「直播天王」王三郎簽約記者會時，林秉文就提到，澎恰恰的收入會再提撥金額給每個有來協商的債主，還款收益的5％，林秉文今也則進一步表示，這次會支付850萬還給債主，在下午就會通知債主明天來領錢。