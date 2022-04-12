今日確診個案。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

今日確診足跡。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

今日確診足跡。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

今日確診足跡。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

今日確診足跡。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

今日確診足跡。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

今日確診足跡。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

今日確診足跡。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

今日確診足跡。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

中央12日公布新竹縣新增16例本土確診案例，包括竹市餐廳聚會群聚案8例、仰德群聚延伸2例和案27279延伸1例等3起群聚，及另3起新增獨立事件共5例，相關足跡已陸續通知消毒，疫調匡列工作持續進行中。

竹縣衛生局說明，新竹市6日餐廳聚會群聚竹縣確診8例，分別為案28503、案28504、案28505、案28506、案28510、案28513、案28634和案28635，5男3女，年齡分布為18至55歲，Ct值在12至21間。

這8人皆參與新竹市同一場餐廳聚會，昨疫情先後爆發，陸續採檢確診。其中案28503為明新科大進修部學生，接觸者正疫調匡列中，明新科大則自行公布全校停課10天，改線上教學。

案25587仰德群聚相關延伸增加2例，案28509為17歲男性，因同班同學案26778確診而匡列，配合學校採檢措施，昨陽性確診，Ct值30。案28633為20歲女性，是案26250的好友，日前即被匡列居家隔離，屬居隔期間陰轉陽，目前就讀明新科大，因在居隔中，2日就沒到學校。

案27279延伸增加1例，案28511為40歲男性，無症狀，因同事案27279確診而被匡列居隔採檢確診。案28512為35歲男性，案28502為28歲男性，4快篩呈陽性確診，相關足跡和疫調進行中。

新增3起獨立事件為案28295家庭群聚，案28295和案28507 夫妻，女兒為案28508，相關足跡正疫調中，案28508就讀的幼兒園最後到校日為2日，評估風險低。

紐約幼兒園採檢237人均陰性，新湖國小全校與弘承補習班共採檢2170人，2169人陰性，1人陽性，預計明中央確認公布。

新竹縣衛生局持續協調醫院開設社區篩檢站，12日和13日下午6時至9時於大安醫院急診室外，14日下午6時至9時於新仁醫院急診室外。呼籲民眾若接到衛生單位確診通知，可主動立即通知5天內接觸到的人，去醫院或社區採檢站PCR採檢或居家快篩，有任何疑問請撥打新竹縣防疫專線03-5511287，希望透過全民疫調在更快的時間內，把防護網守住，及時控制疫情。