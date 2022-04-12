原新北市府副發言人戴湘儀、呂家愷、蔡畹鎣離職參選議員後，副發言人位子一直懸缺，近期市長行程與疫情記者會由新聞局長張愛晶親自上陣，新北市政府今宣布由曾任鳳凰衛視記者的張劭斌，接任副發言人職務。

新聞局表示，30歲的張劭斌是新北五股區人，2017年自中山大學行銷傳播管理所畢業後，隨即進入TVBS工作，時任政治組記者，主跑立法院，2019進入鳳凰衛視台北站服務，主跑新北市政府。

新北市長侯友宜說，張紹斌是非常年輕優秀的媒體工作者，長期以來在新北建設、社會關懷包括里鎮相關新聞也都有做報導，對新北市有相對了解，他來新聞局不但能快速清楚新北工作，也能幫助新北市需要藉著媒體來跟市民溝通，是難得的人才，新北市藉由媒體人才來幫助新北市跟市民做好最大的溝通與協調，大家一起往前走。

新北市政府也將持續物色其他的副發言人，侯友宜說，希望優秀年輕朋友大家一起來。