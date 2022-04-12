立法院將審查《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》等修正草案，國立大學校院協會今(12)日呼籲，新制在照顧新進公教人員之餘，也應給現制人員保障與選擇權利，應給現制人員保障與選擇新舊制的權利，讓高教攬才與留才並重。

行政院與考試院提出的公教退撫新制，即民國112年7月1日後初任的公教人員將採取確定提撥制，由於個人退休金專戶和退撫基金脫鉤，不必面對退撫基金破產威脅，加上可自主管理投資，對於日後高教攬才也有助益。

國立大學校院協會發現，官版草案排除現制人員轉入新制的機會。尤其我國教授薪資僅有周遭國家的3分之1到2分之1，產業界更是捧著高薪加入搶人大戰。

國立大學校院協會認為，攬才留才已屬不易，年改更讓可用「高額穩定退休金」吸引人才的力道大減，未來又不允許現制人員選擇結清年資帶到新制，恐讓高教人才流失更趨嚴重。

國立大學校院協會也指出，私校退撫儲金允許校方斟酌財務狀況與發展重點，為教職員增加提撥，藉此攬才留才，然而官版新制並未有讓雇主增額提撥的機制，這使得國立大學在國際人才競爭中少了一項可用的籌碼。

為了同時顧及高教攬才與留才，國立大學校院協會呼籲，應留給現制人員選擇新舊制的權利，或給予增加學術研究加給等補助措施，減少新舊制造成的不公平性。同時，新制也應考量納入雇主增額提撥的機制，讓高教攬才留才更為靈活，才是台灣發展之福。