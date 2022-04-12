受惠子公司疫情趨緩帶動PU樹脂銷售訂單回流，上曜（1316）3月營收1.56億元，年增138.92％，第一季營收3.5億元，年增61.11％。後市伴隨PU樹脂、建案雙動能拉抬，營運加速衝刺。

上曜表示，目前總銷15億且近乎完銷的「梅菲爾」與「湖美帝璟」已取得使用執照，隨著第二季起將陸續交屋，有機會創造集團今年整體營運繳出虧轉盈且呈跳躍式成長的成績單。

此外，上曜旗下在手新案九份子指標型大案「湖映白」每坪成交價在今年3月實價登錄最高已達42萬元，是安南區九份子大樓案件中單坪成交最高的建案；高樓層開價也逐步挑戰5字頭，持續將湖映白的總銷從目前的62億元進一步推高。

上曜為供應女鞋鞋面皮使用之專業PU合成皮製造廠，近年轉型跨入不動產產業經營領域，推出包括「湖美帝堡」、「湖美帝璟」、「帝凡內」、「梅菲爾」等一系台南列建築。其中，首座在台南豪宅建案一期「湖美帝堡」除取得節能減碳「綠建築」認證外，更榮獲當年度「台灣誠信建商」及「建築金獅獎」雙冠王肯定。

上曜董事長張祐銘表示，近期台南政府積極針對九份子對外重要聯絡道路工程進行，南科產業帶來的就業人口紅利，東西快速道路等，整體生活機能、交通改善、就業需求、基礎建設等全方位催生台南市的剛性購屋需求及房價表現。

上曜「湖映白」是台南九份子重劃區稀有水岸校園雙首排景觀、樓高35樓的純輕奢豪宅。據台南市安南區實價登錄最新數據來看，九份子重劃區的單坪成交價（扣除車位）已從去年9月的24萬攀升至42萬元。