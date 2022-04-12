藝人胡小禎2020年和整形醫師李進良離婚，結束13年的婚姻，13歲女兒Emma由雙方共同監護，之前傳出她與「壁紙小開」丁春霆交往，甚至有意二婚，不過傳出顧及女兒感受而分手，沒想到昨（11日）曬出穿上紅色婚紗照的照片，讓一票好友及粉絲紛紛獻上恭喜。

小禎昨（11日）在臉書曬出一張照片，只見她上好全妝戴著紅色口罩，並且身穿一襲紅色婚紗，看起來相當喜氣，還有一名疑似工作人員的女子站在後方拎著裙襬，這時發現她腳上踩著拖鞋，感覺相當隨性，不過看著鏡頭的眼神卻相當無神，似乎相當疲憊的樣子，接著寫下：「不可能是以為...我要結婚吧」，立刻湧入上百則留言討論。

只見網友紛紛留言：「妳值得幸福啊！很可以」、「為什麼不能，你値得更好的男人來疼愛你」、「妳很美還是有機會遇到更好的另一半」、「妳能找到幸福，大家都非常樂見」、「只要你願意，沒甚麼不可能呀」、「只要你願意，沒甚麼不可能呀」，至於好友佩甄留言：「怎麼沒找我當媒人」、楊皓如則是搞笑表示：「這套要送客了嗎？我還沒吃飽」。

小禎雖然和前夫李進良離婚3年，兩人還是十分疼愛女兒Emma，小禎更常在工作空閒之餘抽空陪伴女兒完成功課，也時常在社群網站分享跟女兒相處的日常，希望即使離婚，還是能給予女兒滿滿完整的愛。