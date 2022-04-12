知名台灣男星納豆(林郁智)1月頭痛就醫，卻被醫生診斷出腦壓過高、腦出血，緊急開刀治療，術後恢復狀況良好，手腳都很靈活，目前都還在休養復健當中，不料上月卻被爆出留下後遺症，還會引發癲癇發作，此消息已遭經紀人否認。今日(12)納豆最新病況又曝光了，被爆出已經出院的他，似乎復健狀況還有進步空間，原本節目請假到5月可能會再度延期。

納豆1月曾發出聲明稿對外說明病情。(圖/納豆 FB)

關於納豆身體確切狀況，外界一直都很關心，而納豆的臉書自1月發出病情聲明後，就便未再次展開更新，隨著各種謠言傳出，眾人紛紛猜測起他的健康狀況，終於3月底臉書更新貼文，雖然是由工作人員發出宣傳新片《頭七》預告，依舊讓粉絲感到興奮不已，湧入臉書留下關心加油的話。

根據《三立新聞網》報導，納豆左腦出血，右半身手腳依舊無力，說話反應速度緩慢，只能努力復健改善。雖然進步狀況未如預期，都會定期回診治療，惟恐血壓飆升風險，對這些謠言經紀人並未做出回應，女友依依經紀人則說，納豆身體一切都往好的方向前進，演藝圈友人也誠心為他加油。

先前，納豆女友依依白色情人節，在IG曬出和納豆的合照，可見納豆剃了平頭、露出燦爛笑容，相比先前瘦了很多，牽著彼此的手彼此對望，小情侶間的簡單情感，洋溢著幸福氛圍，而這照片其實是2月左右就拍好的，並不是PO出的3月時間，依依經紀人再三強調納豆可以走路，說話也很正常，讓大家放心。