鑄件廠嘉鋼精密工業副董事長兼總經理曹恆健表示，嘉鋼反映原物料及運費等成本上漲，4月出貨平均調漲售價10％，漲價效應5月開始發酵，預期第二季起轉虧為盈。目前整體在手訂單3億元，兩岸工廠第三季訂單滿載，其中大陸太倉廠年底前訂單滿載，訂單能見度看到第四季，全年營收成長，可轉虧為盈。

嘉鋼在台灣嘉義民雄、生產油壓零件鑄件、產業機械鑄件、農機零件鑄件、汽機車零件鑄件為產品為主，客戶涵蓋日本久保田、小松、三菱、日產及日立等廠商，提供傳動軸鑄件給裕隆集團旗下中華台亞。

曹恆健指出，嘉鋼大陸唐山廠2019年8月停產，主要客戶訂單轉至台灣廠接續生產，唐山廠已找買主，正在洽談出售細節，今年有機會認列處分利益。台灣廠年產能1.4萬噸，太倉廠鑄件年產能6～7千噸，年底前訂單滿載，已接獲太倉市政府遷廠通知，嘉鋼去年遂斥資新台幣2億元，在大陸江蘇鹽城建廠，試量產1百多噸鑄件，生產以電動車傳動軸箱體及殼體鑄件為主，提供給美系Tier 1客戶，終端客戶是大陸理想及起亞汽車廠電動車，下半年開始量預計2023年最大年產能可達3萬噸。

曹恆健表示，嘉鋼台灣嘉義民雄廠目前營收占比六成、大陸廠營收六成，鹽城廠加入生產行列，未來三年內大陸廠營收超越台灣廠。

嘉鋼去年合併營收9.85億元、本期淨損0.14億元，淨損歸屬母公司0.11億元，每股虧損從前年0.88元縮減至0.24元。曹恆健指出，嘉鋼去年前三季損益兩平，第四季虧損主因是原物料上漲，會計師認為唐山廠停工但未出售前，仍得認列廠房折舊費用，加上去年將生產金屬粉末新事業，另出資成立中佑精密材料，嘉鋼持股56％，連同間接持股，持股達80％，必須提列費用才出現虧損。

中佑精密材料已打入華新集團旗下佳邦供應鏈，正送樣給台達電轉投資乾坤，並與國巨集團底下奇力新接觸，去年營收6千多萬元，去年送樣給美國電桿廠，下半年有機會出貨，今年營收目標訂為1億元。

嘉鋼第一季營收2.69億元，年成長11.60％，嘉鋼4月調漲客戶售價8％至二成多，預期第二季營收成長，可以轉虧為盈。