台灣運彩xT1聯盟上周末雖然台灣啤酒英熊主場再度閉門，但4場精彩賽事依舊話題不斷，新北中信特攻主場推出「特攻動物園」主題活動成功圈粉，還上演瘋狂紀錄戰，一舉刷新聯盟N項紀錄；英熊「巨人旋風」也同樣驚人，「馬爾他巨獸」德古拉大胃王食量也相繼曝光；墊底獵鷹則再度打出驚奇，專剋英熊奪下對戰三連勝。

特攻動物園狂圈粉、上演瘋狂紀錄戰：新北中信特攻上周主場推出「特攻動物園」主題活動，球星們紛紛變身可愛動物，就連特攻啦啦隊「Passion Sisters」也都戴上超卡哇伊的老鼠耳朵現身球場，吸引大批球迷進場助威，特攻球員們也夠爭氣，雖然主將「黑豹」阿巴西遭到匡列隔離，但上周六對戰桃園雲豹，依舊打出瘋狂紀錄戰，一口氣打破N項紀錄。特攻全場狂轟139分，改寫聯盟球隊單場最高得分135分紀錄，團隊助攻數42次也創聯盟新高，特攻第四節更砍下46分，同樣打破聯盟單節最高得分紀錄，和雲豹第四節合拿87分，亦是聯盟新猷。特攻人氣洋將「斑馬龍」馬龍（Marlon Johnson）在該場比賽不打擺子，全場豪取41分、21籃板、11助攻，個人生涯首次演出大三元，也是聯盟本季第8次。

230公分體型太巨大、德古拉變身大胃王：「馬爾他巨獸」德古拉季中轉戰台灣啤酒英熊，立馬讓英熊颳起「巨人旋風」，230公分、131公斤的超巨體型，成了其他球隊無解難題，代表英熊出賽的前4戰全都贏球，場均繳出23.3分、14.5籃板，更特別的是罰球命中率還高達78.8%，上周六對戰臺中葳格太陽就是靠著他在延長賽終了前1.28秒的致勝兩罰反敗為勝，幫助英熊奪下球隊本季最佳四連勝。身為台灣籃壇有史以來最高洋將，德古拉上場的能量消耗也比一般人快上許多，總經理哈孝遠爆料：「德古拉在場上容易肚子餓，所以只要他下場休息，都會需要吃些香蕉、巧克力來補充體力。」平常德古拉的食量也十分驚人，每餐幾乎是一般人的3倍份量，他說：「如果一般人吃1個漢堡會飽，我得要吃3個漢堡才會飽。」因為從16歲就簽約義大利球隊，德古拉最愛義大利料理，不過他說：「台灣的美食也很吸引人，麵食和湯我都很喜歡。」

台籃傳球魔術師、林韋翰助攻輕鬆刷：身為聯盟首位在兩岸聯賽都締造大三元的球星，林韋翰重磅加盟新北中信特攻後，上周六對戰桃園雲豹上演主場首秀，沒讓球迷們失望，林韋翰全場狂秀傳球魔術師身手，出賽29分08秒就繳出12分、16助攻的雙10成績，更一舉締造聯盟本土單場最多助攻紀錄，全場助攻失誤比是驚人的8比1，等於每送出8次助攻才會出現1次失誤，而他在該役第三節終了前8分41秒一次佯裝外傳卻突然向後地板傳球給艾斯得分的妙傳美技，更在批踢踢引起鄉民熱議。隔日對戰高雄全家海神，林韋翰和聯盟助攻王布銳克曼的頂尖對決雖然特攻最終輸球，但林韋翰精彩的表現仍贏得布銳克曼盛讚，布銳克曼說：「他有很棒的判斷能力，推進速度也很快，不能讓他輕易切入到禁區，很期待下次和他的交手。」

英熊剋星竟是他們，獵鷹還有戲：臺南台鋼獵鷹本季至今雖仍墊底苦苦掙扎，但他們打台灣啤酒英熊竟意外超順手，成為英熊最大剋星，上周日獵鷹作客英熊，全場攻守爆發，不僅以包夾補防及輪轉防守，將英熊「馬爾他巨獸」德古拉壓制到僅拿9分、5籃板、1助攻和1抄截，下半場更靠著賈西亞和吉伯特相繼在外線開砲，一舉扭轉半場8分落後頹勢，最終以122比109「爆冷」奪下劉孟竹代掌兵符首勝，其實說爆冷已不是那麼恰當，因為獵鷹本季已三度擊敗英熊，本季至今5勝就有3勝是英熊貢獻，憑藉本季第五勝到手，獵鷹不僅終止四連敗，也縮小和聯盟第五桃園雲豹的差距，目前兩隊僅剩1場勝差，獵鷹還有戲，和雲豹的第5名之爭還有得瞧！

英熊OT之王，延長賽4戰贏3場：台灣啤酒英熊堪稱是聯盟本季的「地獄倒楣鬼」，因為本季聯盟共出現5場延長賽，他們就參與了4場球，但英熊也是聯盟的「OT之王」，4場延長賽一共贏了3場，讓人見識到英熊的強大韌性，包括上周六英熊主場迎戰臺中葳格太陽，雖然在第四節難擋太陽洋將塔克單節爆發獨拿20分的超猛火力，一口氣丟掉9分領先優勢，被太陽逼平比分，但延長賽期間依舊將士用命，緊咬比分，上演你來我往的拉鋸戰，延長賽終了前1.28秒更靠著「馬爾他巨獸」德古拉致勝兩罰終結比賽，成功奪下球隊本季最佳四連勝，排名超越新北中信特攻，升至聯盟第三。

被特攻看扁放點，吳怡斌三分彈打臉：高雄全家海神上周日作客新北中信特攻，陣中看板球星胡瓏貿因傷休兵，改由「高砲塔」吳怡斌先發上陣，結果特攻為了封鎖海神「白色巨塔」庫薩斯，選擇放點吳怡斌，結果慘遭吳怡斌瘋狂打臉，首節5投5中包括3記三分彈，單節獨拿15分，全場20分進帳，打出個人本季代表作，精彩表現連對手特攻總教練李逸驊都甘拜下風：「一開始設定就是放掉吳怡斌，沒想到他全部投進，命中率蠻高的。」靠著吳怡斌百分百命中率的完美演出，首節海神就狂轟43分，亞外控衛布銳克曼單節就送出8次助攻，團隊單節16次助攻，也雙破離聯盟單節紀錄。