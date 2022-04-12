今天在甘惠忠故居紀念牌掛牌儀式上，會場展出許多甘惠忠的相片。（張毓翎攝）

這些年來，許多志工、老師，持續秉持甘神父的精神，為早療的孩子付出、貢獻。（張毓翎攝）

已故神父甘惠忠是台灣推動早期療育的重要先驅，台南市長黃偉哲12日前往學甲區伯利恆早療融合教育中心，為台南歷史名人甘惠忠故居掛上紀念牌。黃偉哲說，甘惠忠神父對兒童啟智教育與社會福利事業的奉獻精神，將永存在大家心中。

來自美國紐約的神父甘惠忠，是台灣啟智教育的先驅，長期在台灣投入智能不足兒童早療教育工作，將專業、智慧及青春付出在這片土地上。甘惠忠故居今日掛牌，黃偉哲、市府文化局長葉澤山、社會局長陳榮枝、市議員蔡秋蘭、蔡蘇秋金等人均出席見證。

黃偉哲致詞時提到，甘神父1963年來到台灣，2005年獲頒早療棕櫚獎，2007年獲頒國家公益獎，2012年獲醫療奉獻獎，2014年更獲頒榮譽市民給；2020年甘神父病逝後，蔡英文總統親自南下參加追思會，甘神父為台灣奉獻的精神，讓所有台灣人都很景仰。

黃偉哲說，這些年來，許多志工、許多老師，持續秉持甘神父的精神，為早療的孩子付出、貢獻，南市府也將秉持甘神父的精神，協助伯利恆文教基金會，繼續完成未竟的事業，傳承甘神父辛苦打造出來的典範。

今天在甘惠忠故居紀念牌掛牌儀式上，會場展出許多甘惠忠的相片，伯利恆文教基金會附設慈母幼兒園園長陳惠鈴說，今年將在伯利恆早療融合教育中心2樓規畫一個展示空間，展出甘神父生前所使用的物品，以及相關照片等，讓大眾一窺甘神父的生命故事。