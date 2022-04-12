改善三鶯地區污水處理設施，污水下水道一期工程2020年5月完工通水，二期計畫自2022年至2028年，接管戶數約1萬7000戶，接管範圍為鶯歌區永吉里、三峽區龍埔里、永館里、秀川里、鳶山里、安溪里、礁溪里、介壽里、三峽里、八張里、中埔里、大埔里。

新北市水利局表示，截至去年12月，三鶯地區一期工程範圍各主次幹管、分支管及用戶接管標已全數竣工通水，民眾引頸期盼的污水下水道工程，已陸續完成鶯歌區北鶯里、建國里、南鶯里、永昌里、中鶯里、西鶯里、東鶯里、同慶里，以及三峽區龍埔里、鳶山里及永館里等里別之社區大樓及一般家戶接管施工。

統計2019至2021年鶯歌區共接管5393戶，接管率由5.21％提升至20.84％，成長15.63％；而三峽區共接管2783戶，接管率由31.73％提升至36.55％，成長4.82％。

水利局長宋德仁說，用戶接管完成後，家戶糞尿水及生活雜排水將不再排入或沉積於雨水側溝，直接由地下污水管線輸送至三鶯水資源回收中心處理，不但能取代舊有的化糞池，免除傳統家戶需要定期抽水肥的狀況，更可大幅提升區域環境衛生品質。