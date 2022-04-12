國防部防疫部隊又要出動了。本土疫情近來屢爆新高，今天更高達551例，成立「快篩國家隊」已經刻不容緩，消息人士指出，「快篩國家隊」確定在下周起正式成軍，將由國防部後備指揮部調集各縣市官兵及後備幹部，進駐快篩專案製造工廠生產線，協助快篩試劑加速生產，這也是後備指揮部從成立「口罩國家隊」後，第二度變身執行防疫任務。

本土疫情連環爆，過去三天本土病例連續破400例，今天已突破551例，醫界憂心預期未來1～2個月可能達確診高峰，朝野立委也要求疫情指揮中心盡快組成「快篩國家隊」，指揮官陳時中也證實，「快篩國家隊」正準備中。

消息人士證實，新成立的「快篩國家隊」，確定由先前國防部後備司令部組成的「口罩國家隊」變身，目前後備司令部已在製作各縣市後備指揮部支援人員清冊，下周起將派員進駐各快篩專案製造廠，協助加速生產試劑，第一階段為期兩個月。

國防部後備指揮部，在過去兩年疫情肆虐中，不斷變身為防疫國家隊第一線任務，包括從2020年3月中旬成立「國防部口罩國家隊」，派遣官兵及後備幹部進駐口罩工廠支援生產口罩，並在2020年5月29日光榮退場。

實際上，後備指揮部官兵以及後備幹部，還在各地區協助施打疫苗站進行人力支援，在人力早已吃緊下，也造成官兵及後備幹部叫苦連天。

據了解，未來快篩國家隊率先生產的公費快篩試劑，除將提供給高風險區域縣市做疫情熱區快篩、每批20萬劑外，隔離或居家檢疫者，家用快篩也是公費提供；政府與廠商也已經簽訂800萬劑快篩試劑的共同供應契約，將讓快篩試劑價格更親民，高風險熱區則可提計畫申請讓民眾免費快篩，以利監測疫情。