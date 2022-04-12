苗栗縣今天＋3確診。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今天12日新增確診3例，其中2例為昨天先行公告說明，另1例案28783是頭份市41歲男性，縣府共匡列13人採檢後列自主健康管理13人，實聯制發放9則簡訊，相關疫調持續進行中。

衛生局指出，昨天公告的案28276是住在後龍鎮23歲超商女店員，共匡列9人居家隔離者及自主健康管理或自我健康監測6人，職場接觸發放322封簡訊。

另1案28275公館鄉60歲女性，經疫調後依感染風險進行匡列、篩檢，共匡列居家隔離63人，包括其家人及歌唱班成員，以及自我健康管理或自我健康監測3人，實聯制發放105則簡訊。

今天新增的確診頭份市41歲男子，4月11日晚上個案有喉嚨癢痛症狀經衛生單位安排採檢PCR，今天早上檢驗報告為陽性確診，經疫調後依感染風險進行匡列、篩檢。

涉及足跡包括牛肉麵店、KTV以及銀行，已完成接觸者匡列及採檢、清消及業者自主停業，而昨11日下午大千及慈祐醫院PCR採檢站共採檢174人全數陰性。

為疫情掌握更快速，找出遺漏可疑接觸者，衛生局持續安排社區篩檢站，時間地點為今天12日下午4點至晚上8點於為恭醫院急診室旁，呼籲與確診者足跡重疊的民眾來免費篩檢PCR。