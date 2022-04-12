高雄市「特殊娛樂場所」傳播鏈才有收斂之勢，市長陳其邁強調，12日又暴增61例確診個案，「南北移動」是目前最大的風險。（袁庭堯攝）

高雄市「特殊娛樂場所」傳播鏈才有收斂之勢，12日又暴增61例確診個案，市長陳其邁表示，今日個案多為隔離期間陰轉陽及擴大匡列接觸者，但「特殊娛樂場所」傳播鏈仍新增10例。陳其邁強調，清明連假「南北移動」、屏東特殊娛樂場所是高雄目前面臨的最大風險。

陳其邁強調，今日暴增最多的是居格期間陰轉陽，其次為外縣市旅遊史，再者為「特殊娛樂場所」傳播鏈。屏東特殊娛樂場所、南北移動是目前高雄最大的風險。

高市府公布，今日娛樂場所傳播鏈（雅閣、金芭黎、帝堡、大帝國等）群聚確實持續收斂，但1314科技酒店、紅樓夢兩酒店仍新增3例，屏東天上人間小吃部、里港微風小吃部、想再來小吃部等店新增7例；隔離轉陽22例；外縣市旅遊史確診者14例；密切接觸者10例；5例疫調中。

高市衛生局公布確診足跡。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

高市衛生局公布確診足跡。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

高市衛生局公布確診足跡。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

高市衛生局公布確診足跡。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

超越去年三級警戒！ 本土今暴增551例再破記錄

衛生局表示，清明連假民眾南北移動造成社區疫情風險確實節節上升。「特殊娛樂場所」傳播鏈確實受到控制。外縣市旅遊史確診者共14例，台北2例、基隆5例、花蓮7例、由於都是整家人出遊，因此感染人數較多，衛生局也公布確診者相關足跡。

目前高市3國小、15班停課，高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長鍾飲文呼籲，幼童若被感染，症狀多為無症狀或發燒、咳嗽、流鼻水或喉嚨等輕症，家長不用過度恐慌，但要有警覺就醫。

但小於1歲，肥胖、先天心血管疾病、神經或代謝相關疾病，有糖尿、氣喘、嚴重基因異常、免疫抑制、鐮刀型貧血等病症的幼童，則容易引起重症。9歲前後的幼童若染疫，容易引發罕見併發症「小兒多系統發炎症候群」，臨床症狀類似川崎氏症。

英國統計局研究結果顯示，兒童或青少年染疫後，會有1至2％不等的人患有味覺、嗅覺喪失的後遺症，若兒童或青少年超過12週味嗅覺異常，要警覺就醫。

陳其邁表示，有鑒於校園疫情擴散，建議中央施打年齡層向下修正至國小學童（5至11歲），調整停課標準，標準目前仍與中央一致。

鍾飲文表示，幼童施打疫苗相關政策國外已推行，但中央疫苗施打委員會仍在研議，若有確定結果會立刻公布。

針對解除隔離時間，陳其邁表示打兩劑和三劑的人，清除病毒速度不同，需參考國際文獻及臨床觀察。某些場域的管制措施（打疫苗、快篩證明），市府也會考量適宜性，但針對特殊娛樂場所仍會加強查核。