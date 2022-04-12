遊騎兵12日主場開幕戰與洛磯力拚至延長賽，並且在10局下半出現爭議判決。遊騎兵賈西亞（Adolis Garcia）在一二壘有人時打成內滾，洛磯封殺二壘，但是傳一壘的時候傳丟了，遊騎兵趁機跑回1分。沒想到洛磯提出挑戰成功，主審當場宣布比賽結束！遊騎兵以4-6在主場飲恨。

A game ended after 10 innings as replay determined that Mitch Garver illegally slid into the shortstop pic.twitter.com/Xs8VLci8aZ — Jomboy Media (@JomboyMedia) April 12, 2022

賈西亞那一球打到三壘方向，一壘跑者加佛（Mitch Garver）被封殺在二壘，洛磯暴傳一壘之後，西曼（Marcus Semien）趁機回本壘得分，賈西亞進佔二壘。洛磯質疑加佛「低級滑壘」阻擋了他們二壘手傳球，主審直接將影像傳給大聯盟紐約總部，得到的判決是遊騎兵干擾守備，那球於是改為雙殺出局，主場觀眾噓聲四起。

這是有名的「厄特利規則（Chase Utley Rule）」，厄特利在2015年季後賽滑二壘時撞傷大都會游擊手提哈達（Ruben Tejada），聯盟之後禁止這類直接向對手鏟過去阻擋雙殺的下流技倆。

雙方前8局打成3比3平手，洛磯9局上藉著克榮（C.J. Cron）陽春全壘打超前1分，遊騎兵卡爾洪（Willie Calhoun）9局下回擊陽春炮追平，比賽殺入延長。後勁很強的洛磯10局上又有康納喬（Connor Joe）轟出全壘打，再次超前2分。

10局下就是爭議的半局，加佛並沒有直接衝撞二壘手，他在接近二壘之前就開始滑行，最後也有碰觸到壘包。總教練伍德沃德（Chris Woodward）說：「我想加佛只是在打棒球而已。」