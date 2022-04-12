一名網友在臉書抱怨，鄰居將車垂直停在他的車前，把出口擋死，痛批對方實在很自私，但文章曝光後，網友發現原PO與鄰居2輛車均違規停在紅線上，簡直是2個三寶，如同五十步笑百步。

這名網友在臉書社團《爆怨2公社》發文，稱住附近的鄰居亂停車，害他的車被卡死無法動彈，氣憤寫下，「車子停這樣還給不給人出去，附近鄰居真的一個比一個自私。」；只見原PO發出的照片中，一輛紅色轎車停在轉角，另外一輛灰色休旅車則垂直停在紅車正前方，恰巧堵死出路。

眼尖網友發現該處路段為紅線，禁止停車。（翻攝自臉書社團《爆怨2公社》）

貼文曝光在網路上後，不少網友質疑原PO為何不先報警，而是選擇上網發文報怨，而眼尖網友點出2輛車均違規停放在紅線路段，甚至還是停在巷口轉角，紛紛留言開酸，「寶與寶的愛情」、「都在紅線有什麼好爭的」、「施主，為何要自爆呢」、「都轉角違停，有什麼好氣，一起手牽手領紅單被拖走」、「五十步笑百步」；還有網友認為，紅車不致於被灰車卡死，多調整幾次車的角度就能輕鬆脫身。

值得一提的是，道路交通管理處罰條例規定，在禁止臨時停車處停車，可處新台幣600元以上1200元以下罰鍰；另，道路交通安全規則中明訂，交岔路口、公共汽車招呼站10公尺內、消防栓、消防車出入口5公尺內不得臨時停車。