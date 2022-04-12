臺中市童綜合醫院2名護理師隨同空中勤務總隊直升機，在當天拂曉時分出發跨海救人。（金門縣衛生局提供）

烏坵鄉陳姓工人在4／9突發嚴重心肌梗塞，情況十分危急，衛生福利部空中轉診審核中心緊急啟動醫療後送作業，由空勤總隊直升機轉至距離80浬（約148公里）的臺中市童綜合醫院救治，順利完成一趟「離島中的離島」救援任務。

金門縣衛生局說明，該名受雇於承包軍方工程的陳姓工人，在4／9凌晨出現胸痛、冒冷汗等不適症狀，海軍陸戰隊烏坵守備大隊醫務所搶救後，研判是突發性心肌梗塞，當下因有嚴重血管栓塞，考量當地醫療量能不足，即向衛生福利部空中轉診審核中心申請啟動緊急醫療後送，轉至臺中市童綜合醫院救治。

臺中市童綜合醫院表示，該院2名護理師於當（9）日凌晨5點隨內政部空中勤務總隊直升機出發，經過約1小時的飛行，於6點抵達烏坵搭載病患，在7點30分返航降落醫院頂樓停機坪，節省降落機場再轉送醫院的車程時間，有效掌握病患的黃金救援時機，經該院進行血管繞道及安裝支架等醫療處置後，病患後續病況穩定。

烏坵鄉原屬福建省莆田縣，位於金門縣及連江縣之間，自1954年起由金門縣代管，面積約為1.2平方公里，依金門縣府民政處2022年3月統計資料，烏坵鄉人口數為669人，平日醫療服務由海軍陸戰隊烏坵守備大隊醫務所提供，但烏坵鄉距離金門縣72浬（約133公里），日常補給及交通需仰賴15天一班的船班，交通極為不便，有「離島中的離島」之稱。

金門縣衛生局長李錫鑫表示，因內政部空中勤務總隊直升機執行緊急醫療後送任務時，不會有醫事人員上機，該局因此辦理「2021年度護理人員支援烏坵緊急醫療後送計畫(單價決標)」勞務採購，由臺中市童綜合醫院得標，並由該院依契約內容提供救護車接送後緊急醫療後送病患，並派遣院內2名護理師隨機提供完整的照護。

縣衛生局特別海軍陸戰隊烏坵守備大隊醫務所、衛生福利部空中轉診審核中心、內政部空中勤務總隊、交通部民用航空局及臺中童綜合醫院等單位的合作與協助，讓此次救援後送任務圓滿達成。