台中市議會今天進行市長施政總報告，市長盧秀燕細數3年多來台中市的改變，她強調，市府推動藍天白雲計畫、空污改善創歷史新低，而包括國際會展中心、綠美圖及巨蛋等重大建設都在推動中；此外，這兩年全球受疫情影響，市府透過5大防疫策略積極應對，有效防堵。

對於3年來的施政，盧秀燕以「台中正在蛻變中」為主軸，她說，市府過去3年勇於處理存在已久的棘手問題，包括打通大智路、創下「全台最大住商大樓拆遷案」典範；以嚴格標準、擴大稽查萊劑肉品及日本核食，保障民眾健康；也積極對外招商，截至今年4月1日，台中市投資總額已達1兆477億元。

盧秀燕並細數，包括台中綠美圖、國際會展中心與台中巨蛋等重大建設，都陸續開工；公托公幼及親子館倍增計子持續推動、台中好宅也提前達標；此外，北區肉品市場從「鄰避設施」原地轉型為「鄰聚設施」。根據《天下雜誌》最新民調，台中在幸福城市榮獲六都第二名。

在空污治理方面，盧秀燕說，市府持續推動「藍天白雲行動計畫」，以「先公後私、先大後小」兩大原則，從固定源、移動源及逸散源多方面進管制，包括要求中火減煤及鼓勵市民汰換老舊汽機車、推動電動公車、iBike倍增計畫等。根據最新數據統計，台中今年第一季PM2.5平均值僅有17.3微克，不只低於全國平均值18.1微克，更創下空污季歷史新低。

盧秀燕強調，最近新冠疫情又升溫，市府持續透過「疫情監測」、「醫療整備」、「防疫物資」、「社區防疫」及「疫苗接種」等5大防疫策略積極應對，並開設「應變中心」及「前進指揮所」，積極提升疫苗覆蓋率，截至4月12日，全市已完成629萬8467人次新冠疫苗接種，且第一、二劑接種涵蓋率皆破8成。