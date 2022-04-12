廈門傳出最新調整入境隔離政策，如果入境者的最終目的地就是廈門的話，隔離政策改為「10＋7」，只要隔離10天內在同一集中隔離點沒有陽性檢出，那就可以比舊政策減少4天的隔離時間。另外成都市也出現調整，針對入境目的地為成都市的旅客可享「10＋7」，其他四川省城市為「14＋7」。

熟悉大陸隔離政策的台商圈人士指出，從台灣航空業者方面得知該消息，更指出有時大陸城市的隔離政策調整不見得都透過官方平台正式發布，但卻確實有在改變。據了解，目前已有台商近日入住廈門防疫酒店，確認是依照10天隔離日期來付費。

另外如果入境廈門但最終目的地是外省市的話，廈門隔離規範則為「10＋4＋7」，包含10天集中隔離、4天酒店健康監測，以及目的地的7天居家健康監測。但在廈門酒店內的4天可以在酒店內活動，例如可以使用健身房、游泳池等設施，相對比舊政策更自由一點。

但需注意的是，若在10天集中隔離時期，出現陽性檢出情形的話，則需完成完整14天的集中隔離加上7天居家健康監測。