稱霸亞洲面膜市場的森田藥粧集團，以研發為優質商品的核心，呼應各族群的需求，運用多年來的醫美生技經驗在去年發展出機能保健食品，其中研JOU室系列商品，如高單位膠原胜肽凍跟游離型葉黃素凍相繼獲得世界品質的金獎，為消費者提供專業、安全的醫美級保養品。森田藥粧「MEDMORI®美的膜力」獨家專利技術，更獲得多項世界發明金牌獎、銀牌獎，彰顯追求完美品質的日本職人精神外，並持續擦亮並維持長久不變的品牌價值。

森田藥粧集團形象廣告設計獎，鼓勵青年學子創意思維。（圖/時報獎執委會提供）

為將品牌精神向下紮根，已有80年歷史的森田藥粧特別擕手時報金犢獎推出【森田藥粧集團形象廣告設計獎】，希冀藉由設計競賽方式，讓年青學子學習了解產業環境外，也傳承森田藥粧日本職人精神；此外，亦和時報金犢獎比肩齊步栽培優秀創意新秀，提供舞台鼓勵優秀學子追夢，勇敢展現自己的創意，期待青年學子能將實戰經歷化為養分，奠定未來發展的基礎。

在全球校園創意分享會中，森田藥粧為了讓同學們從全方位的角度，為企業、產品做出多面向詮釋，提供上千片面膜、數百組保養品供師生體驗，直接感受森田藥粧安全、安心、有效的產品力，且對不同年齡層的肌膚問題都能有效解決，以沈浸式體驗讓學子有創新、創意的發展空間，期待在這樣的培植下，能讓台灣創意新星獲得足夠的戰力，未來與森田藥粧共同跨足全球。

第三十一屆時報金犢獎國際競賽合作品牌眾星雲集，目前十九道策略單題目，除了森田藥粧集團形象廣告設計獎，還包含：PChome 24h購物《心禮節》行銷企劃獎、台新銀行公益慈善基金會「您的一票，決定愛的力量」主視覺設計獎、永慶房屋「先誠實，再成交」品牌形象廣告設計獎、保生大帝文創商品設計獎、AORUS「小鵰」形象IP設計獎、海底撈品牌形象設計獎、安慕希環保公益創意設計獎、康師傅紅燒牛肉麵廣告設計獎、映客IP周邊商品設計獎、WiZ裝修學 點亮生活格調廣告創意設計奬、永和豆漿產品形象包裝設計獎、旺旺集團廣告設計獎-產品類、旺旺集團廣告設計獎-品牌類、旺旺集團網路行銷企劃獎、旺旺集團IP周邊商品設計獎、旺旺孝親公益廣告設計獎、 “中華崑崙關·海峽兩岸情——血色雄關民族魂”設計獎、滄州城市旅遊形象設計獎。

第三十一屆時報金犢獎國際競賽，自即日起至5/15截止收件，更多競賽詳情，請洽官網。