疫情升溫，澎湖縣政府為維持機關正常運作，保存服務量能，14日起啟動分組分區辦公與縣府臨時聯合服務中心，縣府僅開放員工進出，民眾洽公請至第一賓館旁的臨時聯合服務中心，由專人協助辦理業務。

澎湖縣政府說明，為避免縣府員工染疫或遭居家隔離，癱瘓機關運作，縣府將啟動分組分區辦公，各單位人員分為兩組互換辦公地點，兩區通道封閉，獨立辦公作業。

澎湖縣政府表示，縣府臨時聯合服務中心設於第一賓館旁的「澎湖縣公務人力培訓中心(馬公市介壽路17號)」，進駐單位有民政處、建設處、教育處、工務處、旅遊處、社會處、行政處、人事處等8個單位，由各單位派專人服務，受理民眾諮詢服務及申辦業務。

澎湖縣政府表示，自4月14日起，府內各單位為民服務工作移至臨時聯合服務中心辦理，有申辦案件需求的鄉親可於上班日上午8時30分至12時、下午14時至17時30分前往洽公，連絡電話：(06)9274735。