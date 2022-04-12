北市警察局大安、松山2警分局，日前被發現共有3名刑事偵查佐確診，3人均已隔離就醫，所屬單位進行全面消毒，這段期間與3人有接觸的其他官警，目前也逐一快篩檢驗中。

疫情持續升溫，12日本土計有439人確診，其中台北市就有100例，北市警察局的大安、松山兩分局，日前也發現有3名刑警確診。

確診人員目前均已隔離就醫，並對3人的接觸史進行調查，3人所屬的單位進行全面消毒，目前2個分局還未發現有其他人員採陽。