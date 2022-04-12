北市大安、松山分局3刑警確診隔離 單位大消毒 14:562022/04/12 中時 陳鴻偉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市警方傳出有3名刑警染疫。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市警察局大安、松山2警分局，日前被發現共有3名刑事偵查佐確診，3人均已隔離就醫，所屬單位進行全面消毒，這段期間與3人有接觸的其他官警，目前也逐一快篩檢驗中。 疫情持續升溫，12日本土計有439人確診，其中台北市就有100例，北市警察局的大安、松山兩分局，日前也發現有3名刑警確診。 確診人員目前均已隔離就醫，並對3人的接觸史進行調查，3人所屬的單位進行全面消毒，目前2個分局還未發現有其他人員採陽。 陸昨增2.4萬本土病例 美撤駐上海領事館非緊急人員 政院3駕駛確診 沈榮津居家隔離 #新冠肺炎 #台灣 #刑警 #確診 #北市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 竹縣＋16 增3不明感染鏈 足跡曝光去過爭鮮、內灣老街 14:262022/04/12 生活 4月底單日確診一定破千 陳時中：4縣市不明感染源多最危險 09:252022/04/12 生活 政院3司機確診全面快篩 蘇貞昌親曝篩檢結果 09:382022/04/12 政治 月底確診飆破千 陳時中曝中重症承受人數上限 11:202022/04/12 生活 廈門成都隔離新政策 集中隔離無陽性可縮至10天 14:592022/04/12 兩岸 首例立委確診！廖國棟PCR「陰轉陽」 住進台大醫院 10:242022/04/12 政治 基隆信義國小爆群聚家長怨太晚停課 教育處：照流程處置 10:382022/04/12 生活 北市產發局1官員確診 市府10樓軟性封鎖 11:462022/04/12 生活 苗栗＋3 超商女店員確診 縣府急發322封簡訊 14:502022/04/12 生活 桃園＋53 楓樹國小傳播鏈續燒 再增7確診 14:322022/04/12 生活 高市刑大傳員警家屬確診 5人快篩結果出爐 13:122022/04/12 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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