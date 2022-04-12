韓國「臉蛋天才」車銀優，繼2019年底隨團體「ASTRO」抵臺南表演，去年則以影像方式越洋驚喜現身跨年慶典，今年他繼續力挺臺南市，受邀擔任「臺南世界KPOP線上演唱會」主持人，獻上他首次海外主持處女秀。

市長黃偉哲在記者會上宣布演出名單，包含席捲各大新人與表演獎的人氣男團「THE BOYZ」，以及自選秀節目《偶像學校》出身的「Fromis_9」，前者曾於疫情前訪臺，吸引千名粉絲朝聖，後者則是首度在臺灣活動亮相。2團特別錄製驚喜影片獻給臺灣粉絲，「THE BOYZ」成員周鶴年以標準中文打招呼，「大家好，我們是THE BOYZ！」睽違近3年將於粉絲見面，全員興奮到歡呼！「Fromis_9」則爆料已準備好有趣的遊戲和活動，將和臺粉一起獻上同樂，號召粉絲：「我們4月16日見喔！」

臺南即將迎來建城400年，在臺灣疫情升溫期間仍致力推廣城市文化與交流，首次推出城市結合KPOP的線上演唱會，以影像介紹臺南獨特人文歷史、自然觀光資源與在地知名景點，並由韓國資深導演金世勳及其製作團隊打造，透過韓星知名度，讓各國粉絲更加認識臺南。活動將在本周六（16日）晚間8點於YouTube頻道「TAINANYOUNG」直播。線上演唱會中還會有問答活動，可至活動粉專留言抽精美小禮物。