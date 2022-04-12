國民黨立委廖國棟在助理確診後，接續確診新冠肺炎，因收治於台大醫院，遭網友質疑有特權。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今說明，根據年齡廖國棟超過65歲，因此是安排在醫院治療，低於65歲則收治於檢疫所。

莊人祥表示，廖國棟原來是在台東，依照原有的疾病研判，需要醫學中心的照顧，因此才會安排到北部治療。