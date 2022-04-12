立委廖國棟染疫入住台大 莊人祥：符合1標準 14:582022/04/12 中時 林周義 、 杜宜諳 、中時新聞網、 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 立委廖國棟確診入住台大醫院醫學中心，遭網友質疑有特權。圖為立法院中興大樓6日規定同樓層的立委與助理等都要出示快篩或PCR陰性證明才能進入。（杜宜諳攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨立委廖國棟在助理確診後，接續確診新冠肺炎，因收治於台大醫院，遭網友質疑有特權。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今說明，根據年齡廖國棟超過65歲，因此是安排在醫院治療，低於65歲則收治於檢疫所。 莊人祥表示，廖國棟原來是在台東，依照原有的疾病研判，需要醫學中心的照顧，因此才會安排到北部治療。 基隆信義國小爆群聚家長怨太晚停課 教育處：照流程處置 全校停課標準大鬆綁 1／3班級出現確診、密切接觸者才停課 #廖國棟 #莊人祥 #台大醫院 #65歲 #確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 首例立委確診！廖國棟PCR「陰轉陽」 住進台大醫院 10:242022/04/12 政治 政院3駕駛確診 沈榮津居家隔離 04:102022/04/12 生活新聞 全校停課標準將放寬 陳時中：改以班級為單位 11:052022/04/12 生活 陸昨增2.4萬本土病例 美撤駐上海領事館非緊急人員 10:492022/04/12 兩岸 傑太日煙台南廠員工確診 急召逾百名員工篩檢 10:582022/04/12 生活 陽明交大開發藥帖「淨冠方」 有效阻斷新冠病毒感染 13:562022/04/12 生活 北市產發局1官員確診 市府10樓軟性封鎖 11:462022/04/12 生活 台中東勢校園群聚再＋2確診 3天已11人染疫 11:252022/04/12 生活 月底本土單日將破千 陳時中：停課標準以班為單位 10:332022/04/12 生活 月底確診飆破千 陳時中曝中重症承受人數上限 11:202022/04/12 生活 政院3司機確診全面快篩 蘇貞昌親曝篩檢結果 09:382022/04/12 政治 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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