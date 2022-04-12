汐止消防分隊（第六大隊）暨市民活動中心重建工程的都市計畫變更案12日通過內政部審議，新北市政府投入2億1875萬元經費，預計2026年興建完成，未來將強化當地救災能量，提供民眾全方位的消防廳舍與救災服務效能，同時兼具當地居民完備及優質之活動與社區關懷場所。

新北市城鄉發展局長黃國峰表示，近年來極端氣候造成複合性災害，消防局致力於充實各分隊各式消防車輛與救災器材設備，以因應現代救災需求，現有汐止消防分隊（第六大隊）廳舍雖經歷多次補強，但空間規模仍不敷人員進駐值勤及各式救災車輛裝備器材使用，急需原址重建。

加上汐止消防分隊北側鄰接之汐止市民活動中心，因海砂屋問題，使建築物及活動安全疑慮，因此，消防局將結合市民活動中心於原址重建，並辦理都市計畫土地變更。

黃國峰進一步說明，除配合消防分隊及市民活動中心需求變更為機關用地外，另配合現況作道路使用範圍變更為道路用地，現況已作公園使用部分則檢討變更為公園用地，藉由本案併同檢討周邊土地劃設適宜性，以符合實際。