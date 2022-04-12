台股今日跳空開低走低，一度見到波段低點，盤中在權值股台積電(2330)等止穩下，指數試圖反彈，不過，尾盤賣壓仍重，電、金普遍熄火，萬七宣告失守，終場加權指數收在16990.91點，下跌57.46點，成交值2740.63億元；櫃買指數收在205.29點，下跌1.62點，成交值684.22億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股盤中雖試圖反彈，但終場仍失守萬七，由3月營收表現來看，雖然上市櫃公司表現都還不錯，但因美國CPI即將公布，預期數字可能不太好看，而大陸疫情尚未趨緩，何時全面解封還不一定，恐將影響到Q2業績表現，再加上外資仍站賣方，在內外夾擊下，台股恐難脫頹勢。

盤面上，台積電開低後盤中一度翻紅，尾盤賣壓湧現，收在557元，下跌0.18%；聯電(2303)難逃賣壓，收47.3元，下跌1.87%，續創近1年新低；精星(8183)Q2展望佳，收在漲停板73.2元，近4萬買單搶不到；華新(1605)3月營收創同期高，Q2營運看好，今日爆量長紅，收在32.1元，上漲7.77%；快篩國家隊即將成軍，亞諾法(4133)續創波段新高，收在74.7元，上漲6.41%、泰博(4736)收在263元，上漲3.14%，創20個月新高。

由籌碼來看，外資在現貨市場方面，昨日賣超3百多億元，偏空調整；在期貨部分，減碼空單2000多口，整體淨空單口數僅剩幾百口。本週晶圓大廠與光學鏡頭大廠法說會將陸續登場，對產業前景看法，將成為影響台股氣勢的關鍵之一。

匯市方面，今日台北外匯經紀公司新台幣開盤為29.080元、貶值3分，盤中貶幅一度擴大貶值1.39角，最低匯價為29.189元。分析師指出，Fed鷹派升息激勵美元走強，利差擴大令熱錢匯出，加上本土疫情升溫、俄烏戰爭不確定性，市場投資氣氛轉為謹慎，且出口商態度惜售，料台幣維持偏空格局。