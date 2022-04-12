國民黨台北市議員羅智強已率先宣布參選桃園市長，即使被黨中央以民調太低、已排除提名打槍，他今接受專訪時表示，即使提名機率只有1％也會全力以赴，也說自己一旦買到桃園的房子就會遷戶籍，更透露自己曾有離開國民黨的念頭。

羅智強今接受媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪，他自認是個有傻勁的人，做事有點衝，不太會鋪陳，當時選台北市議員時，就已決定只做一屆議員，並指定辦公室主任楊植斗為接班人；他的人生已沒什麼好害怕的，現在也是腥風血雨、刀光劍影，雖然被提名的機率微乎極微，但如果只有1％機率也全力以赴。

對於近期民調結果，他則表示，自己的民調大約處於第二、第三，不是第一也不是最後，這是他3月13日開始走桃園後的結果，且主席朱立倫和他的共識都是桃園要贏，他認為初選應該要有制度，但若沒評估就排除，會受到許多支持者批評。

歷經朱立倫兩度暫緩宣布參選後，羅智強坦言，的確讓支持者軍心渙散，還有些支持者已離開，儘管他當然想贏，不過也有比贏更高目標，就是希望桃園能政黨輪替，但他仍對朱立倫有信心，因為兩人的共識就是「桃園一定要贏」，他已經決定在桃園買便宜的房子，藉此展現誠意，等到房子買到後就會遷戶籍。

羅智強也透露國民黨內部發生過大大小小的問題，看了讓人非常感慨，也曾想過離開，最後決定「當國民黨重返執政就是離開的時刻」。他解釋，現階段不離開的原因是黨對他有提攜之恩，不忍心在藍營最低迷的時刻離去，也坦言國民黨是最大在野黨，如果被瓦解，沒辦法想像台灣民主會淪落到何種地步。

由於羅智強最早宣示要選台北市長，期間又有意參選高雄，如今又改選桃園市長。羅智強說，高雄從來不在規畫之內，但不否認曾經有思考過，因為在四大公投前有人來勸進過，加上那時已決定不拚議員連任也無法選北市，所以確實有評估參選可能，但當時傳出無黨籍立委高金素梅要選，所以就放棄了。

羅智強說，自己已確定要參選，他認為桃園與台北最大的不同是，台北市已定於一尊，假使硬要挑戰黨內機制恐造成腥風血雨，動搖局面，所以還是以大局為重，但桃園局面完全不同，黨內到現在還沒人正式表態參選，僅有他站出來。

羅智強指出，參選是自己的權利，提不提名則會尊重黨的決定，經過桃園行腳勘查後，有自信可為桃園市民做點事情，如這2天是在關注台北桃園通勤議題，如班次不夠、站點未達台北市，他要靠著百萬粉絲的時間替通勤族說話，提醒市府注意。