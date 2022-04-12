日本政府12日表示，由於俄烏情勢緊張，以及日圓疲弱，能源燃料還有原材料價格仍然不便宜，故當地3月生產者通膨尚停留在歷史新高附近。

學者專家認為，躉售物價上升，有助於達成日本央行的消費者通膨目標來到2%。不過，也有可能會損及好不容易才慢慢復甦的當地景氣。

日企間相互收取服務或商品費用的這種指標，CGPI(企業商品價格指數）在3月份時年增9.5%，比2月創新高大增9.7%稍低，但大於市場預估的9.3%。日本央行表示，3月生產者通膨指數為112，創1982年12月以來最高。

農林中金總合研究所認為，日企間大打折扣戰時期已經結束，因為原料取得成本愈來愈高，若再不提高售價，這些公司將會賠錢。同時，2022下半年時，日本核心消費者通膨可能將加速增至2.5%左右，維持在2%以上的時間，可能會比最初預期來得要久，因此，消費能力與經濟成長都會受到影響。

此報告中，3月份以日圓為計價基礎的進口物價年增33.4%，表示日圓近期走疲下，日企進口成本也跟著上升。由於日本上班族普遍不太加薪，消費力道也無法提升，使得日企也不太敢一次就把價格轉嫁到位。因此，當地消費者通膨還是遠低於日本央行2%的目標值。

不過，在能源燃料成本大增，加上之前手機費降低的影響性已日漸式微，日本核心消費者通膨，有望從4月起大增至2%左右。同時，日本央行在28日的定期會議中，可能也會把目前預估當地的通膨率1.1%，再往上調升。