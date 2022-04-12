桃園市一名61歲劉姓婦人11日深夜與家人發生爭吵，因心情不佳並透漏出輕生之念頭後隨即負氣離家，兒子趕緊向警方報案，警方獲報後立即發動地毯式搜索，最後在新光路二段的老街溪河岸公園發現婦人，經過一番安撫這才結束一場虛驚。

平鎮警分局平鎮派出所所長姜國襄表示，家在平鎮區的劉姓婦人，11日深夜因與家人發生爭吵，心情十分沮喪，言語之間透漏出輕生的念頭後即負氣離家，兒子察覺有異，隨後追出卻已不見母親蹤影，於是趕緊打電話報警請求協助。

派出所接獲報案後不敢大意，除立即請勤務指揮中心通報協尋外，所長姜國襄也立即指示全派出所動員展開地毯式的搜索，幸好員警細心，在離家3公里外的老街溪河岸公園旁發現蹲坐在河岸邊、不斷哭泣的婦人，員警除了趕緊安撫婦人外，並護送婦人返回駐地安置。

員警初步檢查婦人身上，所幸並無明顯外傷，婦人在經過短暫的休息及員警們不斷的安慰後，心情總算稍稍平復，婦人的兒子及女兒接到通知趕抵派出所，見到母親平安無恙也放下心中的大石，並感謝警方積極的協助，否則後果不堪設想。