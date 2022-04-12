熊熊（左）遭到閨密抱怨酒量不好。（好看娛樂提供）

熊熊（中）感謝綠茶（左）在她與前男友發生衝突時出身護她。（好看娛樂提供）

沈玉琳（中）自爆曾在潘若迪（左）生病住院時嚐尿查病情。（好看娛樂提供）

《綜藝大熱門》近日邀請到3對「閨密」來上節目，分別為「沈玉琳、潘若迪、詹惟中」、「Lulu、劉紀範（Amanda）、陳碧珠」、「熊熊、綠茶、愛語莎」，其中，綠茶和愛語莎就爆料，「熊熊是掃興咖，酒量不好還會咬人」，而熊熊則是感謝在她與前男有發生衝突差點被打時，綠茶不畏懼的擋在她身前保護。

綠茶、愛語莎抱怨熊熊在飯局、酒局裡面，是一位掃興咖，不只喝酒後會亂咬人，酒量更是差到每次都要先送她回家；更扯的是，熊熊每次看到小鮮肉就會去搭訕，逼問對方說：「要不要追我、喜歡姐姐嗎？」，讓人相當不放心。

熊熊則是感謝綠茶在她有難時出手相救，她表示過去曾看到前男友喝醉借機亂摟妹，兩人因此爆發衝突，前男友當下氣到要動手打熊熊，綠茶見狀後立刻衝到她前面保護，「他比我前男友矮10公分，又是那麼膽小的人，卻為了我捨身去擋」，吐露感謝、感動的心情。

沈玉琳自爆幾年前潘若迪因為生病住院狀況很差，身為好友的他特地前往醫院照顧，為了想知道潘若迪是不是可以活下去，他甚至拿起潘若迪的尿壺聞了聞，發現有尿中有果香後，下秒竟舔了舔對方的尿，「一開始是果香，回甘後是檀香」，他也立刻跟潘若迪說，「你的尿有檀香味，可以再活50年」，一連串荒謬的發言，讓吳宗憲瞬間忘記這集內容是要錄什麼。

Amanda和陳碧珠爆料Lulu曾私下偷偷抱怨陳漢典品「醜、品味差」，Lulu加碼補充說陳漢典長年都穿一雙銀色醜鞋，某天還背一個醜到爆，卻要價11萬的包包，直言吐槽：「他真的品味太差了！」

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