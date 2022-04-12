嘉義縣今新增4確診案例，精忠營區新兵再添2人確診，另案28521和案28649到外縣市旅遊返嘉後確診，縣府已公布足跡。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭攝）

嘉義縣政府今公布個案的家系圖。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭攝）

嘉義縣政府今公布個案的家系圖。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭攝）

嘉義縣今新增4確診案例，精忠營區新兵再添2人確診，另案28521和案28649到外縣市旅遊返嘉後確診，其中案28649為屏東縣小吃部「天上人間」群聚案的接觸者，案28649得知天上人間有群聚染疫後，就自我隔離，三餐自煮，8日曾快篩陰性，10日被通報居家隔離，經衛生局安排PCR陽性。

嘉義縣長翁章梁稍早開記者會，指案28521女性28歲，為太保某職場員工，清明連假期間至北部旅遊，6日、7日和8日往返住家及公司，3天皆有至7-11故宮門市購物及領東西， 7日出現症狀但快篩陰性，8日下午至太保祥和診所、祥和藥局就醫領藥，10日下午5點半至6點至六腳新一家便利商店、開源社香雞排、好彩運彩券行購物，11日因症狀未改善，再次快篩陽性，經衛生局安排PCR採檢後確診。

祥和診所、祥和藥局暫停營業1日，縣府已完成相關足跡清消，而案28521同住家人6人、密切接觸友人9人，計15人居家隔離，目前PCR採檢皆陰性，全案匡列接觸者40人，並發送足跡簡訊28通提醒民眾注意。

另案28649是60歲男性，5日到屏東找朋友，曾至「天上人間」小吃部，6日凌晨返家，經友人告知天上人間有人染疫後，因家裡有兩棟房子，便自我預防隔離三餐自煮，8日下午4點至7-11嘉朴門市購買快篩，當時結果陰性，9日未外出，10日被通報居隔，經衛生局安排PCR採檢確診，已收治隔離，匡列未同住家人3人已採檢、等待報告中。

翁章梁表示，目前精忠營區累計24人確診，今日針對同梯入伍密切接觸新兵快篩，354人全數陰性，衛生局密切觀察及掌控中。

確診者的足跡皆已完成清消。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭攝）