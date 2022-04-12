多部手機邊充電邊運作轉錢。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

警方查扣相關證物。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

台中烏日區一棟剛蓋好不久的豪宅內疑似有洗錢機房，專替境外博弈網站洗錢賺取暴利，機房人員採24小時輪班責任制，負責處理多個越南賭博網站的收帳、轉帳和對帳等業務。短短5個多月，卻已協助境外越南賭博網站之賭客出、入金洗錢達1285億越南盾，約台幣1.6億元，不法獲利數百萬元。

刑事警察局南部打擊犯罪中心今年2月接獲情資，台中烏日區一棟剛完工約2年的豪宅內有疑似機房，專門替境外博弈網站從事洗錢，警方調查，機房人員採24小時輪班責任制，負責處理多個越南賭博網站的收帳、轉帳和對帳等業務，若遇越南賭客諮詢，還透過翻譯軟體，以越南文或英文進行線上客服。

警方組專案小組於3月24日進入該機房搜索，還發現多張嫌犯手抄筆記，紀錄各家越南銀行網站之操作流程，並查獲賴、林、吳、許姓等4嫌，現場查扣電腦主機7臺、筆記型電腦1臺，其中，手機就多達58支，專門用來轉帳。

4名嫌犯平均年齡約20多歲，一個月花2萬多租下這套房，從去年10月份營運至今，短短5個多月，卻已協助境外越南賭博網站賭客出、入金洗錢達1285億越南盾，換算台幣約1.6億元，依每筆可抽1至2％，不法獲利超過百萬元。全案4嫌詢後依刑法賭博罪、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪移送臺灣臺中地方檢察署偵辦。