新北今新增162例確診，列管居隔11827人、今日解隔5566人，不過還須依今日規定做快篩，新北市長侯友宜表示，33例新增足跡相關採檢陽性、118例居隔採檢陽性、11例居隔陰轉陽。

其中外縣市相關案有61人，基隆相關案4人、北市相關案48人、桃園相關案5人、台中相關案1、人宜蘭相關案1人、花蓮相關案2人。侯友宜說，這幾天都是140例，外縣市是跟新北相關近來多占4成。

侯友宜說，29區的居家關懷中心會協助輕症的居家照護患者，進行垃圾清運及 針對其住處樓梯間及周邊環境進行消毒作業。