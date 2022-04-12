電信設備製造商諾基亞(Nokia)執行長周二指出，諾基亞正在退出俄羅斯市場，要比競爭對手愛立信更進一步。愛立信周一說，將無限期暫停在俄羅斯業務。

儘管包括電信業在內的幾個產業，由於人道或其它因素被免除於制裁範圍之外，但諾基亞表示，已經決定好，退出俄羅斯是唯一選項。

執行長Pekka Lundmark說，無法看到在當前形勢下繼續發展的可能性。但是諾基亞在撤出俄國之後，仍會繼續支援客戶，目前還無法說明，仍需要多少時間來退出。

諾基亞正在申請許可，以便在目前制裁之下合規地支援客戶。

諾基亞和愛立信在俄羅斯的市場占比都相當低，約為較低的個位數百分比，華為和中興通訊等中企的市占率較大。

諾基亞預計此一決定不會影響2022年的展望，但表示，將導致第一季提撥約1億歐元(約1.09億美元)費用。

目前芬蘭和瑞典，正就加入北約問題，與俄羅斯產生利益衝突。

Lundmark說，去年11月與俄羅斯YADRO集團成立合資公司、建設4G和5G基地站，諾基亞將不會去執行。

執行長說，離開俄羅斯將影響2000名員工，其中一些人將被安排到公司在世界其它地區工作。他補充說，必須有相當多事情有改變，才再次考慮回到俄國做生意。