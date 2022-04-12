MOSFET(金氧半場效電晶體)設計廠杰力(5299)今日參加櫃買中心業績說明會，現階段終端消費市場受到大陸擴大封城影響，董事長李啟隆表示，目前商用市場並未有減緩訊號，目前產能依舊無法應付訂單需求，杰力今年的產能預計會比去年微幅成長。

杰力2021年合併營收27.57億元、年增加41.1%，營業利益7.75億元、年增加81.6%，稅後淨利6.28億元、年增加92.4%，全年每股獲利為17.68元，全數均創史上新高。全年毛利率為41.7%，年增加8.6個百分點，主要是受益於產品組合。

以2021年杰力各產品線營收占比來看，NB占比65%、消費性產品占比18%、MB(主機板)占比18%、SMPS(開關模式電源) 占比5%，占比變化不大，但實質營收均是成長，至於Display和Telcom，則有受到面板需求下滑影響，占比分別為2%、1%。

董事長李啟隆表示，展望市場發展，短期因為大陸擴大封城影響大陸消費者購買需求，包括PC、智慧機以及TV等消費性產品，但車用、高效運算、物聯網等仍為強勁，目前杰力獲得產能仍無法滿足客戶需求，在維持健康毛利率前提下，杰力將持續積極爭取營收成長，今年預計NB占比營收依舊約6~7成，其中商用可望佔半，目前儘管消費市場減緩，但商用市場仍未見到減緩跡象。

李啟隆表示，杰力今年將適時合理轉嫁上下游成本，平均ASP將端看產品優化組合。毛利率部分，主要聚焦三大因素，即市場動能展望、產能規劃實現以及高低ASP產品組合，還有就是，非大陸市場之低階產能未見明顯擴張情形下，在外商同業(IC+MOS兼具者)持續降低MOSFET營收佔比以支應PMIC(電源管理IC)需求之結構持續變化下，長期對杰力是有利的。

產能規劃上，李啟隆表示，杰力產能採用中長期策略性規劃協商，使得杰力5年營收複合成長達22%，只是，2021年產能集中於一線IC設計大廠，但今年第二季起因TV、手機市場稍見疲態之時，正好是杰力進一步洽談協商的好時機，今年預計產能會相較去年有微幅成長，且接下來1~2年可望陸續獲取較多產能，以迎接2023年底前新高階應用所需。

車用領域上，杰力也加入鴻海MIH、工研院PESC兩大電動車平台，目前仍在推廣階段，且因為車用市場審核嚴格，欲進入Design in需要時間，故預計在2023年都不會有明顯營收貢獻。

另外，杰力董事會也通過，每股擬配發現金股利11.6元、配發率約66%。