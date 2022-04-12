俄烏戰爭延燒不止，且聯準會3月會議紀要顯示，計劃最早5月啟動縮表，每月縮表規模更可能高達950億美元，引發市場擔憂情緒，資金湧入避險資產，推升道瓊公用事業指數逆勢上揚，於4月6日再創歷史新高價位，同步帶動目前唯一由國內投信發行的公用事業基金-「元大全球公用能源效率基金」的淨值逆勢創下波段新高。

元大投信表示，今年全球股市波動加劇，多數市場都在走低，而債券的表現更糟，彭博美國總債券指數第1季報酬率約為負6％，創下1980年以來最差單季表現。在傳統的資金避風港失靈之際，市場資金另尋去處，公用能源股成為當下熱門新寵，統計道瓊公用事業指數自2月24日俄烏開戰以來，道瓊公用事業指數就旱地拔蔥，飆漲18.6％。

元大全球公用能源效率基金研究團隊指出，公用能源股這波漲勢，主要受惠3大因素，包括：（1）公用能源公司幾乎完全專注於國內業務，各國對俄羅斯的制裁行動不會對利潤造成太大影響；（2）美國公債殖利率倒掛引發景氣將衰退疑慮，吸引資金回流與景氣較低相關的公用能源股票；（3）相較於美股標普500指數的股利率僅約1.4％，道瓊公用事業指數的股利率仍在3％以上，值此通膨高漲之際，投資人偏好公用能源股通常能夠提供額外的現金流來源。

元大全球公用能源效率基金研究團隊指出，綠色能源轉型浪潮將為公用能源股帶來長期發展商機，相信也是市場資金今年以來積極進駐公用能源股的主要因素。

公用能源股是這波綠色能源轉型的核心，在節能減碳的大趨勢下，不少公用電力公司積極將發電來源從使用煤、石油或天然氣等化石燃料，轉為使用風力或太陽能等可再生能源，加上當前再生能源的發電成本快速下滑，為大規模商業化帶來良好基礎。

減碳、淨零碳排等，已是世界各國的發展共識，低碳發電、能源管理技術隨之興起，諸如新能源基礎設施、電動車充電站、電池儲能、氫氣和碳捕捉與封存等發展，都將為公用電力事業帶來很好的增長機會，相關公司有望迎來長期成長階段，本益比也有機會進而向上提升。此外，俄烏戰爭導致油價飆漲，加速全球各國採用綠色能源技術的發展進程，推升相關公司股價出現逆勢大漲表現，而目前唯一由國內投信發行的公用事業基金-「元大全球公用能源效率基金」，就成為這波綠電商機的最大受惠者之一，近期淨值頻頻創下波段新高。

元大全球公用能源效率基金在操作布局上，已經朝綠色能源轉型，以再生能源、儲能技術和智慧電網為投資主軸。該基金第一大持股NextEra Energy（截至2022/2/28，元大投信官網），就是全球最大的風能和太陽能可再生能源發電商，自2月24日以來股價逆勢飆升2成，反應在這波綠色能源轉型下，許多相關個股是投資人不容錯過的收益機會，而投資人可以布局公用能源基金輕鬆掌握到該些公司的投資契機。