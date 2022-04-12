新竹市12日新增8案，包含2案為受匡列者採檢或居隔對象、1案為關東國小延伸家庭感染、2案為昨日公布公司群聚案相關，此公司群聚案已延伸14個案（其中8案為竹縣個案）；其餘3案為自行採檢或就醫確診。8案共匡列78人PCR採檢及居家隔離。

市衛生局指出，案28629為40多歲男性，為案27517（4月10日之個案，保母）同住家人，受匡列居家隔離，11日出現發燒症狀，經PCR採檢確診，因為居隔期間，無新增匡列者。案28631為未滿5歲男童，為案28164（4月11日之個案）之子，經匡列採檢確診。

案28632為40多歲男性，為案24015（4月2日之個案，關東國小學生）居家隔離接觸者，又因小兒子案24869（4月5日個案）確診，陪同到醫院住院，出現鼻塞、頭痛症狀，經採檢陽性確診。

案28807為30多歲女性，為案28163（4月11日之公司群聚個案）家庭接觸者，經匡列採檢確診，為居家隔離期間，無須匡列。案28809為40多歲女性，與案27850、案27969、案27970及案28163 （4人為4月11日之公司群聚案）任職同公司，10日快篩陽性後，通報醫院採檢確診， 此公司群聚已有14名確診個案，其中8人居住新竹縣。

案28501為30多歲女性，11日快篩陽性，經複驗採檢陽性確診。案28630為50多歲女性，9日出現身體不適在家休息，11日自行至診所就醫，快篩呈陽性，複驗採檢後確診。

案28808為10多歲女性，於外縣市就學，6日出現咳嗽現象未就醫，11日因身體不適由家人載返新竹住處，快篩呈陽性，經PCR採檢確診。

衛生局表示，今公布8案，匡列同住家人、職場同事、接觸者共78人，市府也公布相關足跡，包括香山火車站，台鐵2173次台北至崎頂區間車、台鐵1238次香山至台北區間車。

此外，市府也宣布，為鼓勵長輩施打疫苗，市府加碼贈禮券，凡設籍新竹市滿65歲以上長輩，13日起接種任何一劑疫苗，除可領取中央500元超商禮券外，竹市再加碼發放500元超商禮券，5月底前接種完成，共可領1000元禮券。