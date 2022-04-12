原子邦妮日前舉辦樂遊原演唱會，希望大家得到繼續前進的力量。（滾石唱片提供）

原子邦妮因疫情而兩度延期的演唱會，吸引近2000位樂迷到場。（滾石唱片提供）

「原子邦妮」因疫情而兩度延期的「樂遊原演唱會」，經過了一年三個月，終於在日前(4／9)於新莊的Zepp New Taipei舉辦。

在演出〈你已忘記但我還記得的事〉時，完成了查查一直以來想在演唱會設置的巨型球。空中飄下五彩繽紛的氣球及巨型透明球讓現場觀眾及原子邦妮都嗨到最高點。然而大球卻被推上舞台好幾次要撞倒合成器，查查數度攔截，上一秒還自得其樂說「我還要當守門員喔？」但最後一刻還是被大球撞倒查查的合成器，看著砸在地上的愛琴，查查一度表示「我真的會哭出來。」幸好有驚無險，合成器歸位後仍正常運作，查查也立刻安慰自己「這就是現場演出的有趣之處，總有驚喜（嚇）會發生」，引得樂迷鬨堂大笑。

演唱會的中後段，羽承更是背起了吉他，展現道地的搖滾魂，帶來solo橋段，令樂迷驚喜萬分。後續更與查查帶來〈野獸〉、〈這世界太壞可你卻太好〉兩首純吉他歌曲令樂迷沈醉不已，成為整場電子迷幻震撼的反差空間，帶歌迷進入了另一個音樂宇宙空間。而搭配〈野獸〉這首歌的插畫，查查找來平常會把生活畫成插畫的大學同學Babara 執筆。查查表示：「藝術始終藏在生活裡將日常活成作品的人們總令我們驚喜而感動。」

演唱會歷經疫情一年三個月間的2度改期，近2000人不改初衷一路相挺。原子邦妮非常感動，一切的努力在這一夜與樂迷共渡後都值得了。他們透露為了有完美的演出，體能保持好的狀態是基本的。演唱會前2個月便開始閉關並下禁令，包括遠離社群媒體，練體能、練聲音、樂器、上舞蹈課並固定爬山增加肺活量與跑步；禁喝咖啡、禁吃生魚片、禁外食，都吃自己水煮食物，平日也會喝中藥調養。因此演唱會當天也自己準備便當，還自備電鍋到後台。只為在演唱會呈現最好的狀態。

原子邦妮共帶來20多首歌曲，在安可聲中再帶來了〈被你遺忘的森林〉和〈不想就這樣結束〉兩首歌，歌迷們紛紛舉起手機，用手電筒打造成一片星海，真正感受在原子邦妮的音樂宇宙中「樂遊原」完美落幕。而查查前櫻桃幫團員小倩到場支持，瓜及大恬雖因有事無前往，但也都私下給了查查滿滿的鼓勵與加油。原子邦妮感性表示：「謝謝我們的樂迷，主辦單位和燈光視覺團隊的耐心力挺，陪我們一起等了一年多。並感謝當天場館工作人員與參與的樂迷們有認真做防疫！」更加碼透露演唱會後將閉關創作，期待接下來帶新作品與大家見面。