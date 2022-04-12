陸衛健委：已從16個省分調派4萬多名醫務人員支援上海 15:452022/04/12 中時 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 上海疫情嚴峻，今再新增2.3萬例病例。據大陸國家衛健委消息，已從大陸16省分調派4萬多名醫務人員支援上海。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 上海疫情嚴峻，今再公布前一日新增2.3萬例病例。據大陸國家衛健委消息，已從大陸16省份調派4萬多名醫務人員支援上海。 今（12日）下午，大陸國務院聯防聯控機制舉行記者會。會上，大陸國家衛健委新聞發言人米鋒表示，按照中共黨中央、大陸國務院部署，截至目前，大陸國家衛生健康委已從全大陸16個省份調派醫務人員4萬多名和每日238萬管核酸檢測的能力支援上海，和上海的醫務人員一起開展新冠肺炎醫療救治和核酸檢測等工作。 疫情嚴峻複雜 梁萬年：「動態清零」是上海抗疫最佳方案 桃園＋41 科技廠16移工染疫 急採檢438人 #新冠肺炎 #大陸 #上海 #醫務人員 #核酸檢測 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 外資逆勢買 16檔尖兵強悍 04:102022/04/11 證券．權證 16檔題材股 年線守護者 04:102022/04/10 財經要聞 官邸爆確診足跡 行政院曝蘇貞昌健康狀況 16:162022/04/08 政治 有了烏克蘭當藉口 美情資曝：普丁恐對美出手 12:482022/04/10 國際 李家超競選團隊曝光 16名副主任來自政商媒界 20:352022/04/09 兩岸 前消防署長黃季敏A救災救難錢 二審改判16年賠2066萬元 10:392022/04/08 社會 金管會統計 161家上市櫃公司停工 04:102022/04/12 財經焦點 俄在車諾比高汙染區挖戰壕 烏：輻射值恐超標百倍發病 09:472022/04/10 國際 桐花祭／美好彰化幸福桐遊 4/16浪漫登場 10:422022/04/08 旅遊 聯強Q1營收首破千億大關 年增16％ 15:542022/04/11 財經 開鍘！基隆2刑警小吃店染疫調職 牽動11警職位異動 20:462022/04/11 社會 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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