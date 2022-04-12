上海疫情嚴峻，今再公布前一日新增2.3萬例病例。據大陸國家衛健委消息，已從大陸16省份調派4萬多名醫務人員支援上海。

今（12日）下午，大陸國務院聯防聯控機制舉行記者會。會上，大陸國家衛健委新聞發言人米鋒表示，按照中共黨中央、大陸國務院部署，截至目前，大陸國家衛生健康委已從全大陸16個省份調派醫務人員4萬多名和每日238萬管核酸檢測的能力支援上海，和上海的醫務人員一起開展新冠肺炎醫療救治和核酸檢測等工作。