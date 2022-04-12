山區種植荔枝及龍眼樹，為荔枝椿象經常出沒區域。（台中市政府提供）

工作人員正在放置平腹小蜂卵卡。（台中市政府提供）

台中市轄管北屯區大坑登山步道的6、7、8、9、9-1及10號等6條步道，因山區種植荔枝及龍眼樹，為荔枝椿象經常出沒區域，考量登山遊客眾多且生態豐富，不適合噴灑化學藥物；觀光旅遊局利用荔枝椿象天敵「平腹小蜂」進行生物防治，雌蜂將卵產於荔枝椿象卵內，被寄生的荔枝椿象卵粒則無法順利孵化出荔枝椿象幼蟲，達到生物防治的效果。

觀光旅遊局指出，大坑6至10號登山步道周邊部分私有土地上時有農民種植荔枝及龍眼等果樹，每年4月經常吸引外來種荔枝椿象於當地產卵繁衍。為避免登山民眾遭受荔枝椿象噴灑毒液灼傷，台中市風景區管理所除在步道附近設立告示牌提醒遊客外，12日開始啟動荔枝椿象生物防治工作。

台中市風景區管理所釋放6萬顆平腹小蜂卵粒，利用荔枝椿象天敵「平腹小蜂」進行生物防治，雌蜂將卵產於荔枝椿象卵內，被寄生的荔枝椿象卵粒則無法順利孵化出荔枝椿象幼蟲；從荔枝椿象卵內羽化的平腹小蜂，又在荔枝及龍眼樹上繼續尋找荔枝椿象的卵寄生，進而達到生物防治效果。

觀旅局說，平腹小蜂是一種無攻擊性的寄生蜂，請登山遊客不要破壞掛在步道果樹旁平腹小蜂的卵卡；若不慎接觸荔枝椿象或被毒液噴到，請立即用大量清水沖洗稀釋，若皮膚出現灼熱、搔癢等不舒服情形，應立刻尋求皮膚科醫師協助。