桃園國際機場第二航廈擴建案傳出舞弊，業者為加快工程請求桃機，時任工程處長林文楨竟與吳姓工程師向業者索賄600萬元，林男也刻意將工程包給特定業者。桃園地院12日依貪汙罪、公務員交付國防以外之應祕密之文書罪判林應執行10年有期徒刑，吳姓工程師貪汙罪5年2月。

桃園地院審理，桃機公司2015年辦理第二航廈擴建案公開招標，並於2015年12月7日開工，但因二航擴建案前置作業調查疏失，2015年進行管路遷移時，發現牴觸到現有的地下室梁柱。因此2016年3月22日暫停施工並報請第一次變更設計。但是變更設計工程價格仍未議定，業者就請桃機公司召開先行施作項目「估驗付款及契約變更辦理期限」協商會議。

林文楨見有利可圖，與吳俊宗向業者索取600萬元回扣，業者為使工程順利通過，就將部分所得工程款交由吳俊宗。前後已經得手290萬，吳保留110萬元，並轉交180萬元予林文楨。

另件桃機公司道路維護案，因梁姓業者為協助公司得標，請林文楨提供資訊，林因此在2018年3月，將道面維護案之歷年標比文書照片、預算總表、詳細價目表提供給梁性業者，因此業者最後得標。另也梁請將新編列工程辦理限制性招標給他們，最後以約2400得標。業者原本打算交付130萬現金，但還來不及提供，就被查獲。

法院認為，林文楨坦承犯罪，吳俊宗雖稱只是幫忙收錢的幫助犯，但他也實際參與收取回扣，且犯罪過程有支配地位，因此視為共同正犯。但2人於偵查中自白，也全數繳交犯罪所得，因此減刑。

法院審酌林文楨在桃機任職多年，且工程處處長為重要職務，吳俊宗亦任職桃機公司多年，擔任工程師，並為二航擴建案主辦工程師，本應奉公守法，廉潔自持，竟起貪念，對於經辦之公共工程收取回扣，除有損官箴外，亦破壞人民對公務機關執行職務公正性之信賴，損及國家法益，為實有不該。林文楨依貪汙、交付國防以外之應祕密之文書罪、合併執行10年，易科罰金部分1年2月。吳姓工程師貪汙罪5年2月、褫奪公權5年，可上訴。