全球成長最快智慧手機品牌realme，於2月推出旗下首款Pro+機款realme 9 Pro+，搶佔中高階市場，當月即登上1-2萬價位帶線上銷量第三，3月底再推頂級旗艦realme GT2 Pro，持續衝擊中高階市場，有望逐步落實該價位帶全通路第五目標，另外，realme宣告正式脫離雛鳥時期，首家獨立服務中心將於4月19日在板橋開幕。

realme為實踐搶攻台灣手機1~2萬價位帶銷量第五目標，來勢洶洶於第一季推出三款萬元以上旗艦新機，包含將旗艦技術下放的realme 9 Pro系列和首款頂級旗艦realme GT2 Pro，打造優於同級產品的越級新秀，並在realme 9 Pro系列推出後火速拿下2月線上市場1-2萬價位帶銷量第三，為中高階價位市場帶來衝擊，也展現realme線上起家電商扛壩子的實力；3月乘勝追擊再推realme GT2 Pro，有望3月達該價位帶全通路第五，落實年初目標；不僅產品話題夯，潮玩本事也持續高漲，適逢realmeow潮玩公仔滿周年，結合realme GT2 Pro「紙做的手機」概念，推出限定版realmeow Paper公仔，限量組合於開賣當日1分鐘內即售罄，一喵難求，成功跨足公仔界，打造專屬潮玩icon。

實體佈局上，realme入台3年後，規劃於4月19日開幕首家獨立服務中心─板橋民生服務中心，地點選在新埔捷運站3號出口步行2分鐘的熱鬧商圈，店內以簡約舒適的活潑氛圍，帶來最懂用戶的貼心服務，預告將推出6項暖到心坎的免費服務。