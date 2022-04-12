新北今新增162例確診，新增3校2幼兒園班級停課，包含新莊區1校2園、板橋區2校。13日無學校復課，經統計迄今受影響班級及全校停課校數為27校9園。

教育局表示，三峽區某國小疫情延伸個案部分，12日停課受影響學校維持5校1園（3國小、1國中、1高中、1所幼兒園），今共新增7生確診。

教育局說，11日教育部已找22縣市政府教育局處長研商停課標準，後續新北市將依據中央最新公佈暫停實體課程實施標準來辦理。