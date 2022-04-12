新北新增162例確診 3校2幼兒園班級停課 15:252022/04/12 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北今新增162例確診，新增3校2幼兒園班級停課。（陳慰慈攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北今新增162例確診，新增3校2幼兒園班級停課，包含新莊區1校2園、板橋區2校。13日無學校復課，經統計迄今受影響班級及全校停課校數為27校9園。 教育局表示，三峽區某國小疫情延伸個案部分，12日停課受影響學校維持5校1園（3國小、1國中、1高中、1所幼兒園），今共新增7生確診。 教育局說，11日教育部已找22縣市政府教育局處長研商停課標準，後續新北市將依據中央最新公佈暫停實體課程實施標準來辦理。 新北＋145 今增8校3幼兒園停課 分布在這5區 停課鬆綁 桃教產憂小學生沒打疫苗 #幼兒園 #新增 #新北 #班級停課 #停課標準 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全校停課標準將放寬 陳時中：改以班級為單位 11:052022/04/12 生活 亞大生為愛送餐確診 女友未戴罩罰20萬 04:102022/04/12 生活新聞 全校停課標準大鬆綁 侯友宜：全國有一致性比較好 11:352022/04/12 生活 月底本土單日將破千 陳時中：停課標準以班為單位 10:332022/04/12 生活 顏聖冠張茂楠北市廝殺 余天回鍋戰新北 04:102022/04/12 政治要聞 國道1號增設中豐北交流道 桃園市府配合打通南園二路 04:102022/04/12 地方新聞 國教向下延伸至５歲 教部委外研究１年 04:102022/04/12 生活新聞 連3天本土破400例 醫曝正常生活時間點 09:112022/04/12 生活 全校停課標準大鬆綁 1／3班級出現確診、密切接觸者才停課 08:372022/04/12 生活 新停課標準出爐！ 1／3或10班以上停課才全校停 14:232022/04/12 生活 台中東勢校園群聚再＋2確診 3天已11人染疫 11:252022/04/12 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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