今日本土新增551例確診案例，再次創下今年新高紀錄，其中疫情最為嚴重的雙北分別新增了162例（新北市）和115例（台北市），新聞一出後立刻引起Ptt鄉民大罵政府防疫不力，也有不少網友因見雙北市長粉專下方留言開酸，怒轟這群「塔綠班恐慌仔」。

本土確診再創新高引起全民恐慌，相關情緒也反映在Ptt鄉民的留言上，有鄉民留言稱「這禮拜花蓮全中運.....」、「這樣大規模感染，那以前防疫的努力都白費了...」、「其他城市就算了，花蓮那人口密度這樣也太高了吧...」、「病毒攻破銅牆鐵壁的內地南投了」

然而有更多的鄉民眼見一些綠營網軍見獵心喜，開始在柯文哲與侯友宜兩位市長粉專貼文下，留言將防疫責任甩鍋到雙北首長頭上，紛紛在ptt上開轟、嘲諷「塔綠班恐慌仔還不趕快上工？」、「側翼準備要出征雙北囉」、「怎不說疫情從基隆和桃園擴散到雙北？」、「塔綠班開香檳慶祝中」。